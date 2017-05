HomeHub pour Windows 10 entend commander la maison intelligente de manière centralisée

Selon le site web technologique 'The Verge', les appareils disposeront avec HomeHub d'une fonction toujours activée, offrant constamment un aperçu des agendas, notes et listes 'à faire' (partagés) notamment. L'une des illustrations montre un appel numérique, ce qui suggère que les communications vidéo deviendront également une fonction. En outre, Cortana, l'assistant vocal virtuel de Microsoft, jouerait également un rôle en vue en vous permettant de commander vos appareils intelligents par des ordres vocaux. HomeHub serait compatible avec quelques appareils intelligents tels l'éclairage Philips Hue, les thermostats connectés de Google Nest, Wink, Insteon et SmartThings.

En ajoutant cette fonctionnalité à Windows 10, Microsoft semble vouloir prendre la concurrence de vitesse avec des appareils tels l'Amazon Echo. Cet appareil tente de se positionner de lui-même sur le marché comme un outil tout-en-un équipé d'un écran tactile et de haut-parleurs. Si chaque PC Windows 10 peut être converti en un 'smart speaker', cela pourrait mettre la concurrence sur le gril. Selon The Verge, des fonctions telles le nouvel écran d'accueil, les bureaux partagés, les améliorations apportées à Cortana et le support de certains appareils pour la maison intelligente pourraient faire leur apparition dans la mise à jour pour Windows 10 en septembre.