Hewlett Packard Enterprise s'empare définitivement de Nimble Storage

Nimble Storage est un fournisseur de SSD et de 'all-flash storage arrays' intégrant l'analytique prédictive et un logiciel de contrôle (monitoring) assurant une haute disponibilité des applications et données. Le rachat avait été précédemment annoncé par Suresh Vasudevan (CEO de Nimble Storage) et Meg Whitman (CEO de HPE).

Nimble est connue comme un spécialiste en 'hybrid array storage', qui est parvenu à réinventer le 'storage area network' (san), conjointement avec ses concurrents/collègues Tegile et Tintri. Le chiffre d'affaires de Nimble était en progression, mais l'entreprise a néanmoins essuyé des pertes ces derniers trimestres.

All Flash

Nimble, qui possède 10.000 clients et vend ses solutions via le Nimble Storage Partner Program, propose notamment les 'predictive all flash arrays' combinant des performances flash rapides et l'analytique prédictive InfoSight et effectuant ainsi un transfert plus rapide des données. Les séries AF d'all flash arrays de Nimble se déclinent en quatre modèles: AF3000, AF5000, AF7000 et AF9000.

Nuage

Les solutions de stockage flash de Nimble vont à présent renforcer les gammes HPE 3PAR et MSA existantes. Il n'y a du reste pas que le hardware qui est intéressant, mais aussi l'InfoSight Nimble array monitoring basé sur le nuage et le logiciel d'analytique prédictive. Nimble Storage propose en outre Nimble Cloud Volumes. Il s'agit là d'un service de stockage multi-nuage au niveau professionnel pour applications dans Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). Cloud Volumes s'avère aussi très intéressant pour les clients HPE.

Hyper-convergé

HPE est occupée à renforcer sa gamme pour centres de données, alors que la demande de certains produits régresse. Voilà pourquoi HPE a précédemment racheté le spécialiste en infrastructures hyper-convergées SimpliVity pour 650 millions de dollars. SimpliVity est, conjointement avec son concurrent Nutanix, un top-fournisseur sur le marché des solutions hyper-convergées. Simplivity est spécialisée en 'hyper-converged infrastructure appliance' (HCIA), actuellement le marché du stockage en croissance la plus forte.

En reprenant Nimble et Simplivity, HPE entend mieux s'armer pour lutter contre ses concurrents tels Cisco, Dell EMC, NetApp, Pure Storage et Tintri.

