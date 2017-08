Hausse du chiffre d'affaires d'Uber malgré les scandales

Uber a connu un trimestre correct. L'appli de taxi a en effet enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires et a réussi à limiter ses pertes. Les mois d'avril, mai et juin ont été pourtant difficiles pour l'entreprise aux prises avec des scandales qui débouchèrent sur le départ du président du conseil d'administration et fondateur Travis Kalanick.