Hausse des clients mobiles postpayés et convergents pour Orange Belgium au 1er semestre

L'opérateur précise en outre dans ses résultats semestriels avoir réussi à identifier la grande majorité (95%) de ses quelque 648.700 clients prépayés. "Les 5% de clients qui ne se sont pas enregistrés se sont vu bloquer leur accès au réseau, mais ils peuvent toujours s'identifier afin de débloquer leur carte SIM prépayée", indique-t-on.

Orange Belgium fait également état au deuxième trimestre, pour le troisième trimestre consécutif, d'une progression de sa base clients convergents (+14.500) qui atteignait fin juin 64.300 clients convergents Internet + TV. Le groupe se dit "en bonne voie pour atteindre l'objectif de 100.000 clients Love à la fin de l'année."

Le chiffre d'affaires total consolidé du groupe atteint 310 millions d'euros au deuxième trimestre (+3,5% par rapport à la même période de 2016) et 617,2 millions d'euros sur le premier semestre (+1,4%). Mais "si l'on exclut l'impact du règlement européen sur l'itinérance de 7,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2017 et de 13,2 millions d'euros au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires total consolidé aurait progressé de 6,3% au deuxième trimestre 2017 et de 3,7% au premier semestre 2017", souligne Orange Belgium.

Quant au bénéfice net consolidé, il se monte à 17,9 millions au deuxième trimestre (-26,2% par rapport au deuxième trimestre 2016) et à 27,7 millions d'euros pour le premier semestre 2017 (+7,7%).