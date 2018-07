Hausse de la valeur des crypto-monnaies suite à un soi-disant intérêt de la part d'un gestionnaire de fortunes

Des crypto-monnaies telles le bitcoin, le ripple et l'ethereum ont gagné ce lundi plus de 5 pour cent en valeur sur différentes plates-formes commerciales. La raison de cette hausse réside dans un supposé intérêt pour les espèces numériques de la part du plus important gestionnaire de fortunes au monde: BlackRock.