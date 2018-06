GTT en a terminé avec le rachat d'Interoute

En février, GTT rachetait Interoute pour 1,9 milliard d'euros. Interoute gère l'un des plus importants réseaux à fibre optique indépendants et de plates-formes réseautiques dans le nuage d'Europe. Grâce à ce rachat, GTT étend son réseau IP mondial Tier 1. Le réseau de GTT comprend ainsi plus de 400 Points of Presence, couvre 24 grandes zones urbaines et relie 126 villes dans 29 pays.

Ce rachat intervient même pas deux années et demie, après qu'Interoute ait elle-même repris son concurrent Easynet pour 402 millions d'euros. A l'époque, l'entreprise caressait l'ambition de devenir un fournisseur ICT à l'échelle européenne.

GTT s'attend à ce que l'intégration d'Interoute prenne trois ou quatre trimestres.