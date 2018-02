GTT absorbe Interoute

Interoute gère l'un des plus importants réseaux indépendants en fibre optique d'Europe et des plates-formes réseautiques dans le nuage. Grâce à ce rachat, GTT va étendre son réseau IP international Tier 1. Le réseau de GTT comprendra ainsi plus de 400 Points of Presence (PoP) dans 24 grandes zones urbaines et reliera 126 villes dans 29 pays.

Ce rachat renforcera aussi la position de GTT en 'Software-Defined Wide Area Networking' (SD-WAN) et ajoutera 15 centres de données physiques, 17 centres de données virtuels et 51 sites de colocation à la plate-forme de connectivité 'cloud' de GTT. GTT disposera en outre des services d'infrastructure, 'edge' et d'hébergement d'Interoute.

Cette reprise intervient même pas deux ans et demi après qu'Interoute ait elle-même racheté son concurrent Easynet pour 402 millions d'euros. A l'époque, l'entreprise ambitionnait de devenir un fournisseur ICT à l'échelle européenne.

Accroissement de la clientèle

En outre, GTT va étendre fortement sa clientèle. L'entreprise reçoit en effet ainsi plus de 1.000 clients stratégiques carrier et de gros, qui ont installé leur siège central principalement en Europe. De plus, les équipes de vente, d'exploitation et de services clients d'Interoute rejoindront elles aussi GTT.

"Le rachat d'Interoute est un jalon important vers la réalisation de notre objectif d'interconnecter les gens d'organisations dans le monde entier", déclare Rick Calder, directeur et CEO de GTT. Le but est d'entériner la reprise d'ici une petite année. Calder: "Conformément à notre modèle de rachat qui a fait ses preuves, nous nous attendons à clôturer cette intégration en trois à quatre trimestres et à réaliser une post-synergie de sept à huit fois l'EBITDA normalisé, voire mieux, sur une base pro forma."

'Un nouveau chapitre passionnant'

"C'est là le point de départ d'un nouveau chapitre passionnant pour Interoute, GTT, nos clients et notre équipe", affirme Gareth Williams, CEO d'Interoute. "Les actifs et forces combinés de nos deux entreprises vont générer une puissante gamme à haut potentiel d'une connectivité à faible latence et de services d'infrastructures 'cloud' et 'edge' innovants en vue de soutenir nos clients dans l'économie numérique."

