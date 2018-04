Grâce à l'appli d'un artiste belge, vous ne serez plus jamais seul en cas de batterie déchargée

'Die With Me' est une appli ludique à n'utiliser que si votre téléphone affiche un pourcentage de charge faible de sa batterie. L'appli est devenue un hit mondial et a été pendant tout un temps 'numéro un' de l'App Store.