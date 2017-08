'Google verse 3 milliards de dollars par an pour rester présente sur l'iPhone'

Ce calcul a été effectué par Toni Sacconaghi, analyste chez Bernstein. En 2014, il était apparu à la lecture de documents juridiques que Google versait un milliard de dollars par an à Apple. A l'époque, une rumeur insistante soulignait que ce montant représentait 34 pour cent de ce que Google empoche de la part des propriétaires d'iPhone et d'iPad utilisant son moteur de recherche.

Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires 'mobile' de Google a triplé pour passer de 16 à 50 milliards de dollars. L'analyste a aussi déterminé que le chiffre d'affaires 'services' d'Apple a crû de 2,4 milliards de dollars ces deux derniers trimestres. 500 millions environ de ce montant proviennent des licences, ce qui, après conversion, reviendrait à une hausse d'1 milliard de dollars sur l'année écoulée. Le montant versé par Google à Traffic Acquisition Costs a lui aussi augmenté.

En résumé, les données datant de 2014 ont été adaptées aux chiffres de vente et d'affaires de 2017 et ce, même s'il n'est pas certain qu'il soit exactement question de trois milliards de dollars, puisque le montant devrait être nettement supérieur, si Apple tenait effectivement compte des 34 pour cent empochés par Google auprès des utilisateurs d'iPhone et d'iPad.

On sait depuis assez longtemps déjà que les entreprises technologiques concluent souvent des accords à propos de l'utilisation de leurs technologies réciproques. Mais sauf en cas de procès, on ne connaît que rarement leur valeur réelle. Il est cependant vraiment intéressant d'observer ici comment deux multinationales se concurrencent d'une part et s'alimentent mutuellement en revenus d'autres part.