Google va vous aider à chercher une place de parking

Dans 25 villes, dont Amsterdam et Paris, il sera désormais possible de savoir directement combien de places de parking sont disponibles. Le planificateur routier affichera en effet non seulement la durée de déplacement estimée et la distance restant à parcourir, mais aussi là où l'automobiliste a le plus de chances de trouver une place de parking libre. Outre Amsterdam et Paris, cette fonction sera disponible pour Cologne, Stuttgart, Londres, Milan, Munich et Rome (mais pas Bruxelles).

La seconde fonction va encore un peu plus loin et sera déployée dans 25 villes américaines. Maps y cherchera automatiquement une place de parking à proximité de la destination saisie. Voilà ce qu'annonce Google dans un message posté sur son blog.

Plus tôt cette année, Google avait aussi veillé à ce que Maps vous indique où vous avez parqué votre voiture, afin que vous puissiez la retrouver plus facilement par la suite.