Google se lance dans la vente de livres audio en Belgique

Google a annoncé sur son blog qu'elle allait commercialiser des livres audio dans divers pays, dont le nôtre. Le géant internet s'attend à ce que ce genre de livre devienne de plus en plus populaire à l'avenir. Les gens n'ont en effet pas toujours le temps de lire eux-mêmes un livre, mais ils pourraient ainsi l'écouter, tout en faisant la vaisselle ou en étant bloqués dans les embouteillages.

Partager des livres avec la famille

Les livres audio de Google seront disponibles pour Android, iOS et via le web. Si vous ouvrez par exemple l'appli Play Books sur votre smartphone, vous serez aussitôt accueilli par une bannière et une série de recommandations dans le domaine des livres audio. Une fois que vous en aurez acheté un exemplaire, il fera son apparition dans votre bibliothèque personnelle. Vous pourrez alors aussi le partager sans supplément de prix avec des membres de votre famille via le service Google Play Family.

Aux Etats-Unis, Play Books collaborera également avec le Google Assistant, afin de pouvoir régler un chronomètre et de permettre ainsi à l'utilisateur de littéralement s'endormir en écoutant son livre préféré. Comme l'assistant intelligent de Google n'est provisoirement pas encore disponible chez nous, cette fonction se fera évidemment encore attendre. Autre point important: les livres audio ne seront temporairement audibles qu'en langue anglaise.