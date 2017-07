'Google risque une nouvelle amende européenne'

CNBC annonce que des experts enquêtent sur un éventuel usage abusif par Google de son système d'exploitation Android. S'il est avéré, l'amende pourrait être bien plus élevée que celle record de la semaine dernière.

De nombreuses parties ont demandé à la Commission européenne d'examiner la suprématie que Google exerce sur Android. Le lobby FairSearch, le moteur de recherche russe Yandex, la boutique d'apps portugaise Aptoide et les concepteurs américains du logiciel de sécurité Disconnect, entre autres, sont d'avis que Google rend difficile l'implantation des concurrents au sein d'Android. Selon les parties plaignantes, Google impose aux partenaires en matériel informatique l'utilisation de certains de ses propres services au sein d'Android. Ainsi, l'installation au préalable de Chrome et Google Search serait obligatoire si les partenaires en matériel informatique souhaitent utiliser les autres apps et services de Google.

Le temps nous dira si Google écopera d'une nouvelle amende. On espère que Bruxelles prendra encore une décision avant la fin de l'année. Ce qui pourrait jouer en faveur de Google, ce serait que les partenaires en matériel informatique puissent utiliser une version d'Android sans passer par Google.