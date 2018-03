Google revend le guide de restaurants Zagat

The Infatuation rachète en effet Zagat à Google pour un montant non révélé.

Zagat avait été repris il y a sept ans par Google. La transaction avait être réalisée sous la direction de Marissa Mayer, qui est ensuite devenue CEO de Yahoo!. Zagat fit en 2016 l'objet d'un nouveau look et d'une appli. Le but était d'intégrer les infos de Zagat à Google Maps, mais il fallut pour cela aussi compter avec le contenu généré par les utilisateurs ('user generated content') de Google.

The Infatuation est une entreprise qui, tout comme Zagat, recommande des restaurants et cafés. L'entreprise existe depuis neuf ans environ. Selon le New York Times, l'objectif est que Zagat continue d'exister en tant que marque séparée, mais il est possible que son contenu soit lui intégré.