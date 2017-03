Google renonce à son service de clavardage Talk

Cette annonce n'est pas une surprise dans la mesure où Google est depuis 2013 déjà en train de lentement asphyxier Talk. Il n'empêche que le service a été maintenu jusqu'à ce jour, mais c'est désormais la fin.

Google tente depuis des années de profiler Hangouts comme son principal service de messagerie, mais les irréductibles pouvaient néanmoins continuer d'utiliser Talk. Ces prochains jours, ces utilisateurs recevront une invitation à migrer vers Hangouts. Ce service a récemment encore été étendu par de nouvelles fonctions.

Le passage sera rendu obligatoire à partir du 26 juin. Les utilisateurs peuvent toutefois choisir de donner à Hangouts le look de Talk. L'appli Google Talk Android n'est officiellement plus disponible depuis des années déjà et disparaîtra donc complètement à l'avenir.