Google rachète une entreprise qui mesure votre état de santé via le smartphone

Il s'agit en l'occurrence de Seniosis Health, une jeune entreprise de Seattle occupant une douzaine de personnes. L'entreprise a mis au point notamment SpiroSmart, SpiroCall, HemaApp et OsteoApp. Elle permet entre autres de dépister la jaunisse chez les bébés, mais aussi des problèmes pulmonaires comme l'asthme.

L'entreprise entend se distinguer du fait que l'utilisateur ne nécessite pas de matériel supplémentaire. Le micro, l'appareil photo et d'éventuels autres capteurs sur le téléphone suffisent.

Ce rachat a été annoncé par GeekWire, mais Senosis et Google mêmes ne l'ont pas encore confirmé. On ne sait pas non plus combien Google a payé pour acquérir l'entreprise. Senosis n'avait pas encore recueilli de capital, mais avait pu démarrer avec un million de dollars grâce à un subside du gouvernement américain.

On ne sait pas encore ce que Google fera avec l'entreprise rachetée. Mais le fait est que géant possède depuis 2015 déjà une filiale qui se focalise sur les soins de santé et les sciences. Il est possible que Seniosis y soit finalement intégrée.