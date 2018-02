Google préparerait un service de diffusion de jeux

L'idée d'un service de streaming de jeux n'est pas neuve. Des entreprises telles Sony, Nvidia, voire Proximus l'ont déjà caressée. Le concept devrait pouvoir fonctionner grâce aux vitesses internet toujours plus grandes. Avec ce genre de service de diffusion, les joueurs ne devraient plus télécharger entièrement les jeux. La diffusion se ferait à partir du nuage. Sony a déjà lancé pareil service avec PS Now permettant le streaming de jeux via internet vers un PC ou une PS4.

Google souhaiterait à présent faire de même pour tous les appareils compatibles avec le streamer Chromecast. Des rumeurs font aussi état d'une 'home console' propre à Google. Voilà du moins ce que révèle le site technologique The Information. Et d'ajouter que la sortie du service, appelé 'Yeti', était prévue pour fin 2017, mais que son lancement a été retardé pour des raisons peu claires. Avec ce service, Google hébergerait des jeux sur ses serveurs et enverrait toutes les données graphiques au client, afin qu'il ait besoin de nettement moins de puissance informatique pour jouer (mais en contrepartie, il lui faudrait une très solide connexion internet).

Le géant technologique avait précédemment déjà mis au point, puis stoppé des appareils de jeu. Le Nexus Player, à savoir la tentative de Google de créer un décodeur pour Android TV, avec des contrôleurs, n'a par exemple jamais accepté les jeux plus lourds pour une question de hardware insuffisant. Mais avec ce nouveau service, les jeux plus lourds devraient pouvoir aboutir sur une TV connectée.