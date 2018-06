Google permet aux utilisateurs d'adapter la publicité

Le producteur du moteur de recherche va aussi étendre le service 'Why This Ad?'. Les internautes pourront ainsi voir sur base de quelles données Google a décidé de leur présenter une publicité spécifique. Et l'entreprise de citer comme exemples l'âge, mais aussi les recherches ou visionnements antérieurs sur YouTube.

Lorsque vous vous connectez, Google adapte par défaut les annonces à ce qu'elle sait sur vous. La plupart des gens le remarquent, lorsqu'ils découvrent par exemple régulièrement des publicités pour un article qu'ils ont visionné précédemment en ligne.

Depuis peu, on accorde davantage d'attention à ce que les grandes entreprises technologiques savent sur leurs utilisateurs. Tel est le cas par exemple de Facebook, qui vient de défrayer la chronique après le scandale Cambridge Analytica et la vente de données d'utilisateurs.(ANP)