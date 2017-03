Google Maps vous permet désormais de partager votre emplacement

Google introduit une nouvelle fonction dans Google Maps qui s'appelle 'location sharing' (partage d'emplacement). Vous pourrez ainsi partager votre emplacement exact pour un laps de temps déterminé allant d'un quart d'heure à trois jours ou jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction. Voilà qui peut s'avérer pratique pour retrouver des amis dans la masse de Tomorrowland par exemple. Vous pourrez aussi partager un itinéraire routier, y compris votre progression sur ce dernier, de sorte que vous ne devrez plus régulièrement envoyer des mises à jour de statut si vous prévoyez d'être en retard à un événement, parce que vous êtes bloqué dans un embouteillage.

Le partage s'effectue directement via l'appli Google Maps ou par le biais d'un lien que vous pouvez envoyer à vos amis. Suivre des personnes est possible au moyen des téléphones iOS et Android, mais aussi sur le web mobile et les ordinateurs de bureau. La nouvelle fonction indique d'ores et déjà que Google souhaite en faire plus de Maps qu'un simple outil GPS. Maps, l'une des applis mobiles les plus populaires au monde, vous permet depuis assez longtemps déjà de rechercher des restaurants et des entreprises dans votre environnement notamment, et la nouvelle fonction de partage de type Foursquare semble dès lors une prochaine étape logique. "Nous voulons passer de la cartographie du monde à celle de votre monde à vous", déclare à ce propos Jen Fitzpatrick, vice-président geo, local & maps de Google, lors d'une conférence de presse.

Le problème numéro un est évidemment - comme toujours - le respect de la vie privée. C'est ainsi que le lien envoyé aux amis peut être aisément copié ou transféré vers d'autres personnes, que l'expéditeur original le veuille ou non. Le fait que la fonction soit limitée dans le temps, représente sans aucun doute un pas dans la bonne direction, parce qu'il sera plus difficile (mais évidemment pas impossible) pour des parents ou des employeurs d'exercer une supervision constante via Google Maps. Le géant technologique collabore déjà avec des associations qui aident les victimes de violence conjugale, afin d'avoir une meilleure représentation de ce qui est nécessaire en matière de respect de la vie privée en ligne.

Ce n'est du reste pas la première fois que Google agit au niveau du partage d'emplacements. En décembre dernier, l'entreprise annonça en effet une appli appelée Trusted Contacts, vous permettant de partager votre emplacement ou itinéraire en cas de danger éventuel.