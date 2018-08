Google Maps affiche désormais la Terre sous forme sphérique

Il est impossible de reproduire la surface courbe de la Terre sans déformations sur une carte plane. Généralement, c'est une sphère qui est projetée sur un cylindre, mais en fonction de la méthode de projection, ce sont soit les surfaces, soit les angles qui sont déformés.

Pour la navigation maritime, il était important que les cartes reproduisent fidèlement l'orientation de la boussole. Les angles ne pouvaient donc pas être déformés. La projection cartographique parfaitement angulaire, qui avait été appliquée pour la première fois en 1569 par le cartographe belge Gerardus Mercator, l'a ensuite été à maintes reprises. Pas mal d'atlas et de systèmes de navigation ont aussi intégré la carte de Mercator.

La méthode de Mercator présente cependant aussi un grand inconvénient: les régions sont d'autant plus agrandies qu'elles sont éloignées de l'équateur. Il en résulte par exemple que le Groenland apparaît aussi grand que tout le continent africain, alors qu'il est en réalité quatorze fois plus petit.

Google Maps utilisait initialement une carte conservant les surfaces et déformais les angles, mais passa en 2005 à la projection Mercator. La technologie est toutefois aujourd'hui arrivée à un point tel que ce genre de compromis n'est plus nécessaire. Google conserve la projection Mercator, tout en laissant apparaître une surface sphérique lors du zoom arrière. Provisoirement, cela n'est visible que dans la version desktop de Google Maps et pas dans l'appli mobile.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.



Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d