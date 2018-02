Google lance un 'Gmail Go' sobre

Les applis 'Go' sont des applis mobiles de Google destinées principalement aux marchés émergents. Elles occupent moins d'espace de stockage dans les appareils et traitent de façon plus efficiente les données mobiles. Dans cette série proposée dans le magasin Google Play apparaît à présent une nouvelle appli, à savoir une version allégée du programme de mail de Google: Gmail Go.

L'appli réalise quasiment la même chose que sa grande soeur et supporte plusieurs comptes, ainsi qu'une 'conversation view' et des notifications 'push' pour les nouveaux messages. Elle n'occupe que la moitié environ de l'espace de stockage de la version normale de Gmail (25 Mo au lieu de 47 Mo).

Google n'a pas consacré d'annonce officielle à son appli, mais les utilisateurs indiquent déjà que le traitement plus économe des données entraîne un recul de la synchronisation et un ralentissement du défilement.

Gmail Go est la toute dernière venue dans une série d'applis toujours plus longue, où l'on trouve aussi par exemple YouTube Go et Google Maps Go. Ces applis ciblent surtout les marchés émergents tels l'Inde, où les réseaux ne peuvent pas (encore) fournir de grandes quantités de données rapides. Ce sont précisément ces marchés, où une forte croissance est encore possible pour une entreprise comme Google.