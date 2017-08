Google lance Android 8 Oreo

La huitième version d'Android apporte surtout de petits plus destinés à rendre le fonctionnement du système plus fluide et plus sûr, ainsi qu'à économiser la batterie. La mise à jour s'accompagne notamment d'une légion d'émoticônes new look, où les 'blobs' sont remplacés par une soixantaine de binettes redessinées et d'animaux. A noter aussi le support de 'picture-in-picture video', ce qui signifie que les vidéos ne doivent plus occuper la totalité de l'écran. Un utilisateur quelque peu entreprenant pourra ainsi par exemple visionner des vidéos YouTube, tout en effectuant des plans via WhatsApp ou en fournissant des commentaires sur Twitter.

Dans Oreo, la gestion de la batterie a été légèrement adaptée, afin d'accroître l'autonomie des appareils. Le système d'exploitation limitera désormais les applications en tâche de fond, afin qu'elles ne déchargent pas la batterie. Elles scanneront par exemple moins souvent des choses comme des emplacements, alors qu'un 'changement', tel l'enregistrement auprès d'un nouveau réseau, ne sortira pas directement chaque appli de sa torpeur.

Au niveau de la sécurité, un élément intéressant, c'est le nouvel outil 'autofill', qui offre en principe un support au gestionnaire des mots de passe. Les utilisateurs pourront choisir entre quelques gestionnaires connus, dont Dashlane, LastPass et 1Password. Lorsqu'ils devront se connecter ensuite à un site, ce dernier complétera automatiquement les mots de passe d'un simple clic sur un bouton, pour autant que l'appli le permette. Il s'agit d'une façon on ne peut plus claire de faire connaître au mieux le gestionnaire des mots de passe au grand public, mais c'est aussi une étape logique dans la mesure où il est rarement facile de saisir un mot de passe en mode mobile, surtout s'il contient quelques signes de ponctuation et des chiffres.

A souligner aussi la gestion rénovée des notifications. Pour cette extension, Google s'est inspirée d'iOS et introduit une 'bulle de notification' pour chaque appli, qui place à son tour un petit cercle à côté de l'icône sur la page d'accueil en cas de notifications non encore lues. Le système existe depuis assez longtemps déjà et se trouvait entre autres dans quelques lanceurs (launchers), mais désormais, il sera présent par défaut dans Android. Dans Oreo, les utilisateurs disposeront en outre d'un bouton 'snooze' et d'un meilleur contrôle de quand, combien et sous quelle forme ils autorisent des notifications pour chaque appli. De plus, Oreo tentera aussi de résoudre quelques problèmes dont pâtit le système depuis quelque temps déjà. Il y a notamment une mise à jour sécuritaire qui essaie de contrer les auto-downloaders. Les APK, à savoir les paquets Android qui ne proviennent pas de l'Android Store, devront être approuvés un à un par source, afin de repousser tout malware éventuel.

Le fait que le système soit officiellement sorti, ne signifie cependant pas encore que chaque appareil mobile tournant sur Android recevra directement la mise à jour. Les utilisateurs qui ont participé au test Beta, seront les premiers servis. L'on s'attend à ce que le système soit ensuite déployé sur les téléphones Nexus et Pixel de Google. D'autres fabricants attendront en général un peu, avant de commencer eux-mêmes à envoyer graduellement les mises à jour.