Google introduit l'ordinateur Go en Chine

Google va en faire plus avec l'AlphaGo, l'intelligence artificielle conçue pour le difficile jeu de plateau Go. AlphaGo fera donc son entrée en Chine, le pays dont est originaire ce sport cérébral. Le mois prochain, un festival de cinq jours consacré à Go et à l'intelligence artificielle y sera organisé.