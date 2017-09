Google: 'Il y aura sur Google Shopping de la place pour le comparateur de prix le plus offrant'

On ne connaît pas encore les détails du projet de Google. Ce qui est par contre certain, c'est que la firme doit réagir suite à la méga-amende de 2,4 milliards d'euros que la Commission européenne lui a infligée en juin à cause du fait qu'elle donne la priorité à ses propres services dans son moteur de recherche. Le groupe dispose d'un délai de nonante jours pour revoir sa copie. Or ce délai vient à échéance la semaine prochaine.

L'idée d'une mise aux enchères, même si on n'en sait pas encore grand-chose, est déjà contestée par les concurrents de Google. Chez Foundem, l'entreprise britannique qui fut précisément l'une de celles qui se sont tournées vers la Commission, on déclare à l'agence Bloomberg qu'une mise aux enchères ne changera rien à la concurrence déloyale pratiquée par Google. "Il y aura simplement une barrière de plus", affirme-t-on chez Foundem.

'Pas intéressant pour les consommateurs'

Le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) est lui aussi sceptique. "Une mise aux enchères n'est pas intéressante pour les consommateurs. En outre, il faut aussi se demander si ceux-ci verront vraiment apparaître le prix le plus bas de l'article qu'ils recherchent", déclare un porte-parole. Le BEUC craint même que les consommateurs doivent justement puiser plus profondément dans leur porte-monnaie pour acquérir le produit qu'ils recherchent sur internet: "Si les services de comparaison de prix doivent payer pour être visibles, ils préféreront peut-être un fournisseur prêt à mettre un maximum d'argent sur la table pour être repris dans les résultats de recherche plutôt que celui qui propose vraiment le prix le plus avantageux."