Google étend ses applis Android Go aux marchés émergents

L'année dernière, Google présenta lors de sa conférence I/O la plate-forme Android Go. Il s'agit là d'une variante Android allégée destinée à desservir surtout les marchés des smartphones émergents, tels l'Inde.

Haut potentiel

Sur des marchés tels le Brésil et l'Inde, ce sont principalement les smartphones à moindre coût qui sont populaires. Ces appareils embarquent général moins de mémoire et de puissance au niveau du processeur, ce qui fait qu'ils conviennent moins bien pour faire tourner la version normale du système d'exploitation Android.

Or Google entend ne pas laisser de côté ces marchés, parce que, selon l'entreprise, leur potentiel est énorme. "Il y à présent plus d'utilisateurs d'Android en Inde qu'aux Etats-Unis", a déclaré à ce propos Sameer Samat, vp product management for Android and Google Play, à Cnet.

Assistant allégé

Voilà pourquoi le géant technologique présente son Google Assistant Go. Tout comme avec l'Assistant habituel, les utilisateurs de l'appli peuvent donner toutes sortes d'instructions à leur assistant numérique. Ils peuvent notamment solliciter des prévisions météo, entamer des communications téléphoniques et exécuter des demandes de recherche.

L'assistant léger est cependant dépourvu de plusieurs fonctions singulières. C'est ainsi que les utilisateurs ne peuvent demander à Google de paramétrer des rappels. De même l'appli Go ne peut pas non plus commander d'appareils 'smart home'. La nouvelle appli supporte l'anglais, le français et l'allemand entre autres.

Télécharger des vidéos

En outre, Google lance également son appli YouTube Go dans 130 nouveaux pays. Initialement, seuls les utilisateurs d'Inde pouvaient recourir à l'appli, mais précédemment déjà, 14 autres pays étaient venus s'y ajouter.

Avec YouTube Go, les utilisateurs des marchés émergents pourront télécharger des vidéos et ainsi économiser sur leurs coûts en données mobiles. De plus, Google permettra aux utilisateurs d' Android-Go de partager leurs vidéos hors ligne via une connexion wifi poste à poste. Enfin, l'entreprise de Mountain View a aussi annoncé quelques améliorations, dont la possibilité de stocker ou de diffuser les vidéos à une qualité supérieure.

Outre Assistant Go et YouTube Go, Google avait précédemment déjà introduit Gboard Go, Files Go et Google Go. On ne sait pas encore clairement si d'autres services populaires de Google feront aussi l'objet d'une variante allégée.