Google et Fiat préparent un système d'info-divertissement

Le nouvel 'Uconnect', comme il s'appelle, sera présenté la semaine prochaine lors du salon technologique CES de Las Vegas. Selon FCA, le nouveau système offrira aux automobilistes une vision d'ensemble intéressante et répondant aux conditions de circulation. Comme Uconnect repose sur Android, FCA recourt de façon à la fois directe et pratique à l'écosystème entre-temps introduit et axé sur le système d'exploitation mobile. Il sera ainsi possible d'utiliser des applis telles Spotify ou Pocket Casts directement sur 'l'autoradio' et ce, grâce au système Uconnect.

Les deux firmes ne donnent guère de détails supplémentaires sur leur système, sauf qu'il s'agit d'un écran de 8,4 pouces. On ne sait donc pas encore clairement comment Uconnect se comportera vis-à-vis d'Android Auto, le système d'info-divertissement propre à Google. Il semble que le nouvel Uconnect viserait une intégration plus approfondie allant au-delà du pur info-divertissement et permettant aussi de commander certaines fonctions de la voiture.

Google et Fiat collaborent du reste depuis assez longtemps déjà au développement de voitures autonomes. Les premières ayant vu le jour sont 100 Chrysler Pacifica du groupe Fiat-Chrysler Automotive. Ces voitures faisant partie d'un parc d'essai utilisent le logiciel Waymo et des capteurs et caméras mis au point tout spécialement pour ce projet.