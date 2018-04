Google équipe des bus scolaires américains du wifi et de Chromebook

Dans certaines parties rurales reculées des Etats-Unis, le parcours moyen en bus vers l'école prend une heure et demie environ. Google souhaite que les élèves de l'enseignement secondaire puissent mettre à profit tout ce temps, et met donc en oeuvre son projet 'espaces d'études mobiles'.

Google affirme que certains élèves habitant dans des zones reculées ne disposent pas d'une connexion internet fixe à la maison. Elle va donc équiper des bus scolaires pour leur permettre de travailler chemin faisant ou d'étudier pour leurs examens. En plus du wifi et de Chromebook, l'entreprise prévoit également des tarifs économiques en données mobiles pour les élèves. Le projet est à présent déjà déployé dans seize districts répartis dans douze états différents des Etats-Unis. Google ne révèle pas le nombre d''espaces d'études mobiles' qui sont actuellement déjà actifs. Précédemment, l'entreprise avait déjà effectué des tests de moindre ampleur avec des bus en Caroline du Nord et du Sud.

Outre des ordinateurs portables et le routeur wifi, Google installe aussi des caméras dans les bus, afin que les écoles puissent effectuer un contrôle à distance. Il faudrait six semaines pour transformer un bus en un 'espace d'études mobile'. Selon le géant des recherches, chaque bus sera aussi accompagné d'un collaborateur capable de résoudre d'éventuels problèmes techniques.

Il est étonnant qu'Apple et Google misent toujours plus sur l'enseignement. Le nouvel iPad d'Apple, présenté la semaine dernière, était ainsi tout entier placé sous le signe des applis pour étudiants. L'entreprise prévoit même une ristourne spéciale pour les écoles.