Google entend gagner plus avec les résultats de recherche

Dans un entretien accordé à l'agence Reuters, Daniel Alegre, President for Retail and Shopping chez Google, annonce que le géant technologique va collaborer avec quelques grandes chaînes américaines telles Costco, Walmart et Target. Comme Google servira d'intermédiaire incitant des personnes à acheter, le moteur de recherche entend à présent aussi monnayer une partie de sa contribution.

Il n'est cependant pas question ici d'un système 'pay per click'. Orienter simplement des gens vers un site ne suffit pas car l'achat devra aussi être réellement effectué. Google recevra donc une partie de chaque vente réalisée après un clic via le moteur de recherche. Ce modèle commercial sera également indépendant des publicités que plusieurs détaillants peuvent proposer avec le programme AdSense via les services de Google.

Cette initiative a été prise après une analyse des commandes de recherche passées ces dernières années. 'On voit toujours plus souvent que les gens ajoutent à une recherche d'image les termes "où puis-je acheter cela?". Ces deux dernières années, ce genre d'instruction de recherche mobile a crû de 85 pour cent', selon Algere.

Les commandes de recherche aboutissent souvent à l'achat d'un produit chez Amazon. Les 'Google Shopping Actions', comme le service s'appelle, devrait changer la donne. Cela se fera en proposant des produits de partenaires dans les résultats de recherche 'naturels' et ce, tant en 'websearch' normal, avec Google Assistant, voire dans les résultats des haut-parleurs intelligents de Google.

En outre, les produits des partenaires de Google seront aussi proposés via Google Express. Plusieurs d'entre eux pourront ainsi être achetés avec un seul et même panier d'achat. Les utilisateurs ne devront donc pas effectuer deux paiements différents pour un produit sur Walmart et un autre sur Target, mais ils pourront simplement les acheter en une fois avec Google Express. Selon Google, cette facilité d'emploi est en effet l'une des raisons principales pour lesquelles Amazon est de loin l'acteur numéro un sur le marché de l'e-commerce.