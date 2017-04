Google Earth rafraîchi

Le principal changement dans la version rénovée de Google Earth porte sur le fait qu'il ne s'agit plus d'une appli indépendante pour desktop, puisqu'elle se décline à présent également en une version pour Chrome. Et Earth sortira ultérieurement aussi pour d'autres navigateurs. Il en existe en outre une version mobile pour Android, qui sera par la suite aussi compatible iOS. Google Earth permet aux utilisateurs de visionner des images satellites et des photos de la planète au moyen de nouveaux outils, dont des histoires interactives et la navigation 3D.

Deux nouvelles fonctions ont vu le jour. Voyager propose des visites des plus importants centres de curiosité de la Terre, mais aussi toutes sortes de récits interactifs sur les léopards des neiges par exemple, qui vivent sur les flancs des montagnes de l'Himalaya. Pour les récits, Google a collaboré entre autres avec les auteurs de Sesame Street, la NASA et l'experte en chimpanzés Jane Godall.

''I'm feeling lucky'' réunit entre-temps des gens en un lieu aléatoire. Quelque 20.000 endroits sont du reste disponibles et sont conçus pour tous ceux qui veulent explorer la planète et en savoir plus à son sujet. Les visiteurs peuvent en outre partager ces lieux sous la forme de Postcards avec leurs amis. ''Vous utiliserez Maps pour trouver votre route et Earth pour vous égarer'', déclare Rebecca Moore, directrice de Google Earth.