Google Drive devient Google One

La transition débutera aux Etats-Unis et gagnera l'Europe ultérieurement. Cela ne changera rien pour les clients professionnels de la G-Suite.

Les nouveaux tarifs remplaceront ceux de Google Drive. Pour les personnes utilisant la version gratuite, il n'y aura aucune modification, puisqu'ils bénéficieront de 15 Go d'espace de stockage gratuit. L'offre de stockage de Google One variera de 100 Go à 30 To.

Comme avant, les abonnements débuteront à 1,99 euro par mois pour 100 Go. Le nouveau tarif pour 200 Go sera de 2,99 euros, alors qu'une capacité de 2 To sera bientôt disponible pour 9,99 euros. Google convertira automatiquement les précédents abonnements d'1 To en 2To.

Les utilisateurs privés pourront partager leur environnement de stockage dans le nuage avec jusqu'à cinq autres.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.