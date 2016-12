Google crée une entreprise séparée pour sa voiture autonome

Chez Google, la conception de la voiture autonome était jusqu'à présent un projet de la division de recherche Google X, qui s'en occupait depuis plus de six ans déjà. L'année dernière, un vaste test avait ainsi eu lieu, au cours duquel un prototype sans volant et sans pédales avait été expérimenté sur la voie publique dans la ville texane d'Austin.

La présente annonce succède à des rumeurs selon lesquelles Google ne travaillerait plus à sa propre voiture autonome et collaborerait plutôt avec des constructeurs automobiles traditionnels en vue de concevoir des véhicules conjointement. La concurrence ne manque en tout cas pas dans le domaine des voitures autonomes, puisque tant des entreprises technologiques telles Apple et Uber que des constructeurs automobiles comme General Motors et Tesla y sont actifs. (Belga)