Google Assistant s'avère plus intelligent qu'Alexa

Des assistants vocaux tels Amazon Echo et Google Home ne sont certes pas encore aisément disponibles dans notre pays, mais sachez toutefois que c'est celui de Google qui est actuellement le plus intelligent. Voilà ce que met en lumière un 'smart speaker quiz' du cabinet de marketing numérique Stone Temple.

Dans le cadre de ce quiz, l'entreprise a posé 5.000 questions à cinq assistants: Alexa d'Amazon, Cortana de Microsoft, Siri d'Apple, Google Assistant sur Google Home et Google Assistant sur le smartphone. Il en est ressorti que Google tente de répondre au plus grand nombre de questions et qu'il y arrive aussi avec la plus grande précision. Ce qui s'avère intéressant, c'est que le même Assistant fait mieux sur le smartphone que sur le haut-parleur intelligent. C'est Microsoft qui a pris la deuxième place lors du quiz avec Alexa, alors que Siri terminait loin derrière.

L'entreprise avait du reste effectué le même test un an auparavant. Il apparaît à présent qu'Alexa a fortement gagné en intelligence. Cet assistant vocal a en effet répondu à deux fois plus de questions qu'en 2017. Cortana de Microsoft a également progressé, tandis que Google est resté en tête du classement de manière relativement stable.

Parmi les réponses données par les assistants, plus de 80 pour cent étaient correctes. Selon Stone Temple, parmi les 20 pour cent de réponses restantes, on trouvait non seulement des erreurs, mais aussi des réponses incomplètes.