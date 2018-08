Google Assistant devient bilingue

L'option bilingue est possible en anglais, français, allemand, espagnol, italien et japonais. Les utilisateurs peuvent paramétrer une combinaison de deux langues parmi celles susmentionnées, après quoi l'assistant intelligent sera capable de comprendre et de parler ces langues. "Vous pouvez ainsi lui demander d'abord: 'Hey Google, what's the weather like today?" et si vous optez ensuite pour l'allemand, il vous répondra: "Hey Google, spiele die Fantastischen Vier", indique Google sur son blog. La technologie de reconnaissance vocale sous-jacente, Google l'explique sur un blog séparé.

Google Assistant est depuis peu aussi disponible en néerlandais, même si c'est uniquement aux Pays-Bas. Le néerlandais ne peut pas encore être combiné à une autre langue, mais ces prochains mois, davantage de langues seront ajoutées, promet Google. On ne sait pas encore clairement quand Google Assistant arrivera en Belgique.

Google tente de rivaliser avec Amazon dans la lutte opposant les assistants intelligents. Le fait qu'elle soit à présent la première à proposer une option bilingue, pourrait être un avantage. C'est ainsi que des familles bilingues utilisant le Google Home pourront facilement basculer d'une langue à l'autre, lorsqu'elles parleront avec leur haut-parleur intelligent.