Google annonce des améliorations au niveau de Drive et Lens

Google Lens est un service qui introduit l'intelligence artificielle dans 'Assistant' et 'Photos'. Sur base d'images de caméra ou de photos, on voit apparaître des résultats de recherche et des suggestions. Google a à présent étendu la fonctionnalité avec une 'fonction de guide' de curiosités et monuments. Si vous faites par exemple analyser une prise de vue de la Tour de Pise, Lens fournira une petite explication du monument.

De plus, le service propose une fonction que les téléphones d'Huawei et de Samsung supportent déjà à partir de leurs applis de contacts. Vous pourrez désormais ajouter de nouveaux contacts au départ de cartes de visite car les algorithmes AI de Lens reconnaissent à présent des données telles le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. De cette manière, il ne sera plus nécessaire de conserver physiquement les cartes de visite en question.

Un Drive plus intelligent

Par ailleurs, l'interface de Google Drive a subi un véritable lifting. L'objectif est que le service 'cloud' de Google soit mieux adapté à la collaboration avec les collègues. Pour chaque fichier partagé apparaîtra désormais le nom de l'utilisateur qui l'aura partagé avec vous. Et un nouveau menu 'accès rapide' triera tous vos fichiers par utilisateur.

De plus, le géant des recherches affirme que ses algorithmes AI peuvent désormais deviner quels fichiers l'utilisateur que vous êtes, recherche. Ce faisant, ils reçoivent une place plus proéminente dans vos résultats de recherche sur Drive.

Les nouvelles fonctions de Drive apparaîtront en ligne dans les semaines à venir. Google Lens n'est à présent encore disponible que pour les utilisateurs de Pixel, mais Google a précédemment déjà annoncé son intention de le déployer bientôt aussi sur d'autres téléphones et ce, même si l'entreprise n'a pas précisé quand.

Update 07/03: Google porte Lens sur tous les téléphones Android utilisant Google Photos. Certains appareils, principalement les produits-phares, disposeront aussi de la fonction dans Assistant.