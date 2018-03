Google aide les développeurs à créer des jeux avec Maps

En 2016, le jeu mobile populaire Pokémon Go a précipité le monde entier dans unevogue, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Le joueur arpentait les rues et grâce à une appli AR pratique pour l'appareil photo du smartphone, un Charmander agressif surgissait soudainement des buissons où il se cachait. Google entend encourager le développement de jeux similaires.

Maps pour les jeux

Le géant des recherches donnera dans un premier temps aux développeurs de jeux accès aux données en temps réel de Maps. On verra bientôt apparaître un jeu de la série The Walking Dead, ainsi qu'un jeu Jurassic Park, où les données de Maps sont utilisées. "De cette manière, vous pourrez développer des environnements de jeu uniques ayant néanmoins une connexion avec le monde réel", affirme Patrick Donelan, développeur en chef du projet.

En outre, le géant technologique a préparé aussi un Software Development Kit (SDK) fonctionnant avec l'Unity Engine bien connu. Aucune expertise du logiciel sous-jacent à Maps n'est donc nécessaire. "Notre SDK pour Unity effectue tout le 'sale' boulot", confirme Clementine Jacoby, product manager chez Google.

Bar à pirates

Enfin, l'entreprise sort une nouvelle API orientant les développeurs vers d'intéressants hotspots dans le monde pour leur permettre ensuite d'intégrer ces derniers tout particulièrement dans leurs jeux. Une attention est également accordée à des lieux convenant parfaitement aux applications AR.

Dans la pratique, le logiciel de Google devrait donc nettement simplifier la vie des développeurs désireux de créer leur propre monde. Ils pourront par exemple ne filtrer spécifiquement que tous les restaurants dans Maps pour ensuite et en fonction du thème du jeu, les transformer en bars à pirates, où l'utilisateur pourra acquérir des points de vie en y mangeant un bout virtuel.

Opération complexe

La raison pour laquelle après le populaire Pokémon Go, il n'y a pas eu de ruée sur des jeux similaires, est dû en fait à la complexité de l'opération. Niantic, l'auteur de Pokémon Go, avait d'abord acquis de l'expérience avec un jeu précédemment développé.

Toutes les données de localisation existaient donc déjà et ne devaient donc plus qu'être introduites dans un habit Pokémon. Fin de cette année, Niantic sortira son premier nouveau jeu depuis Pokémon Go: 'Harry Potter: Wizards Unite'.