Google absorbe l'entreprise IoT Xively

Google a confirmé sur son blog qu'elle souhaitait reprendre Xively, une entreprise spécialisée dans le développement de services pour les applications Internet des objets (IoT). Le géant des recherches veut utiliser le savoir-faire de Xively, à présent encore la propriété de LogMeIn, en support de sa plate-forme Cloud IoT Core.

A l'entendre, Google est bien consciente que les services pour l'IoT via le nuage deviennent de plus en plus importants. Xively occupe 45 personnes qui travailleront donc bientôt pour Google. LogMeIn a elle-même aussi publié un communiqué sur son site web, par lequel elle annonce se retirer de l'activité IoT. L'entreprise souhaite se concentrer davantage sur le support de ses services.

L'accord passé entre Google et LogMeIn est quasiment terminé. Le montant du rachat serait de 50 millions de dollars.