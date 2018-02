'Google a vendu autant de smartphones en un an qu'Apple en une semaine'

Google a lancé sur le marché son premier smartphone Pixel en octobre 2016 en réaction à l'iPhone encore et toujours énormément populaire. Avec un appareil photo très puissant, Google Assistant et une version optimalisée d'Android, l'entreprise voulait concurrencer ouvertement Apple.

Part de marché

Même si le Pixel a dans un premier temps été accueilli très favorablement, il semble 16 mois et une deuxième version plus tard que Google n'a pas réussi dans sa tentative. La part de marché d'Apple ne fait que croître et dans le domaine des smartphones Android, Samsung possède encore et toujours une solide avance sur Google.

Ce retard n'est peut-être pas tellement étonnant après tout. Google peut certes se prévaloir d'être une marque très largement connue, mais elle est encore relativement nouvelle dans le domaine des smartphones. Actuellement, elle n'a guère de choses à faire valoir qui pourraient convaincre les gens de passer d'un iPhone ou d'un Samsung Galaxy vers un Pixel. La disponibilité du Pixel pourrait expliquer aussi les faibles chiffres de vente. Le Pixel 2 ne peut être acheté que via le Google Store et uniquement dans six pays. La Belgique ne se trouve provisoirement pas encore parmi ces pays. Par contre, l'iPhone et le Galaxy sont commercialisés dans quasiment chaque magasin d'électronique.

Il n'empêche que Google ne perd pour autant pas espoir dans le Pixel. En 2017, elle a doublé ses ventes et a augmenté sa part de marché d'1,8 à 2,8 pour cent aux Etats-Unis. L'entreprise s'abstient actuellement de tout commentaire à propos d'une éventuelle troisième version du Pixel, mais il y a de fortes chances que tel soit le cas. Début janvier, Google a en effet racheté une partie de HTC pour 1,1 milliard de dollars. HTC a déjà collaboré avec Google au Pixel 2 et en effectuant ce rachat, Google a accompli un nouveau pas en vue de développer son hardware de manière encore plus indépendante.

Android P

Récemment, diverses rumeurs évoquaient que Google préparait une nouvelle version d'Android caractérisée par la lettre 'P'. Cette version se focaliserait davantage sur le design, afin d'attirer des utilisateurs Apple. Voilà pourquoi Google optimaliserait également le logiciel pour suivre le mouvement amorcé par l'iPhone X et l'Essential Phone. Pas mal d'utilisateurs spéculent donc à présent déjà sur le fait que le prochain Pixel pourrait se rapprocher du design de l'iPhone X.

Pour en savoir plus sur Android P et sur un éventuel Pixel 3, il faudra probablement attendre la conférence annuelle Google I/O du mardi 8 mai.