'Google a offert 30 milliards pour Snapchat'

C'est ce que plusieurs sources proches du dossier ont rapporté à Business Insider. L'année dernière, cette reprise a tellement été évoquée dans le milieu qu'il s'agirait d'un secret de polichinelle. Nous ne savons pas exactement jusqu'où ont été les négociations entre Google et Snap. Snapchat nie d'ailleurs toutes discussions formelles.

Valorisée à 20 milliards de dollars

Les négociations de reprise auraient débuté en 2016, juste avant que l'entreprise soit valorisée à 20 milliards de dollars lors d'une levée de fonds. À cette occasion, la maison mère de Google, Alphabet, aurait investi dans l'application.

De l'intérêt depuis son entrée en Bourse

D'après ces sources, le rachat a de nouveau été abordé lorsque Snap est entrée en Bourse en mars dernier. Depuis lors, une offre de rachat de 30 milliards de dollars est sur la table.

Pour son premier trimestre, Snap n'a pas su répondre aux attentes. L'entreprise souffre de la concurrence que lui imposent Facebook et Instagram, qui ont repris et copié la fonction principale de Snapchat dans différentes applications, et ce sous le nom de Stories. Il y aurait désormais plus de publications sur Instagram Stories que sur Snapchat.

Dans la Silicon Valley, tout se fait régulièrement à coups de milliards, mais cette somme-ci est vraiment sensationnelle en comparaison à d'autres reprises similaires. Ainsi, Google a déboursé 1,65 milliard de dollars pour YouTube, 3,2 milliards de dollars pour le thermostat intelligent Nest, 3,1 milliards de dollars pour le géant de la publicité DoubleClick et 12,5 milliards de dollars pour Motorola. Facebook a mis 1 milliard de dollars sur la table pour Instagram, le principal concurrent de Snapchat, et 19 milliards de dollars pour WhatsApp.