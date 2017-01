Gold-IP ouvre une filiale belge

L'entreprise étoffe sa gamme avec des solutions de câblage réseautique de Brand-Rex. Cette extension d'assortiment est une conséquence logique du rachat de ce fabricant par Leviton Group. Gold-IP a en effet introduit avec succès les solutions de câblage de Leviton sur le marché néerlandais.

"Leviton et Brand-Rex fournissent des solutions partiellement comparables et complémentaires pour les infrastructures réseautiques des centres de données, bureaux et ensembles d'habitation et de soins de santé", explique Frank Goldewijk, directeur et propriétaire de Gold-IP. "Grâce à cette extension de gamme, Leviton Group reconnaît notre valeur ajoutée en tant que distributeur de la connaissance, et accroît sa future part de marché au Benelux."

Filiale Gold-IP belge

Comme plusieurs fabricants ont montré de l'intérêt pour le renforcement de la collaboration avec Gold-IP, Goldewijk a décidé de fournir en Belgique également à partir du 1er janvier 2017. "Avec notre filiale belge, nous répondrons aux besoins de MOBOTIX, Leviton, Brand-Rex et Panduit d'une distribution à valeur ajoutée. Les utilisateurs sont toujours plus exigeants vis à-vis des solutions IP-vidéo et réseautiques que nous fournissons, et nous comptons les satisfaire en étroite collaboration avec nos partenaires installateurs."

La filiale belge de Gold-IP est dirigée par Filip Koch, qui a assumé pendant quasiment 17 ans la fonction de Benelux area manager pour Panduit. En outre, Peter Poelmans est devenu le nouvel accountmanager.

En collaboration avec Dutch IT-channel.