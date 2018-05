Gmail complétera automatiquement des phrases pendant la frappe

Smart Compose vous fera des suggestions pendant que vous serez en train de taper votre texte. Vous pourrez alors les accepter en pressant la touche tab. Il est ici question de compléments de texte 'intelligents' tenant compte du contexte qui est le vôtre. Si on est vendredi par exemple, Smart Compose vous suggérera de terminer votre courriel par 'Bon week-end'.

Smart Compose capitalise sur Smart Replies, la fonction que Google a récemment introduite dans Gmail, où l'intelligence artificielle analyse un courriel et propose sur cette base un certain nombre de réponses.

Google annonce que l'application sera encore disponible ce mois-ci dans la nouvelle version de Gmail (pour migrer, cliquez sur la roue dentée et sélectionnez 'Essayer le nouveau Gmail'). Selon Google, la fonction vous permettra non seulement de gagner du temps, mais réduira aussi le risque de fautes d'orthographe. Le CEO de Google, Sundar Pichai, a procédé à une démonstration en anglais lors de la conférence des développeurs I/O. Reste à savoir maintenant si ces compléments de texte seront aussi disponibles dans d'autres langues. Comme Smart Replies ne fonctionne actuellement qu'en anglais, cela pourrait prendre encore un certain temps.