Ghelamco engage Jürgen Ingels au poste d'administrateur

Après que Johnny Thijs soit parti précocement, Ghelamco recherchait trois nouveaux administrateurs externes: un spécialiste technologique, un expert juridique et un directeur expérimenté en financement immobilier.

Les deux dernières fonctions sont encore vacantes, mais celle de spécialiste technologique ne l'est plus, puisque Ghelamco vient de trouver la personne ad hoc: Jürgen Ingels. L'entrepreneur technologique avait en 2015 encore été élu ICT Personality of the Year par Data News.

Ingels s'est fait connaître en fondant, puis en revendant Clear2Pay, un spécialiste en trafic de paiements électroniques. Ensuite, il fonda Smartfin Capital, un fonds qui soutient les entreprises en croissance dans les secteurs smart- et fintech. Conjointement avec Wim De Waele, il a aussi conçu la plate-forme fintech B-Hive, qui a récemment encore lancé une initiative en vue d'aider les entreprises technologiques à progresser.

Dans De Tijd, Ingels déclare "vouloir mettre désormais à disposition sa connaissance financière et sa passion pour l'entreprenariat et la technologie, afin de mener à bien des projets d'avenir et de faire davantage croître Ghelamco à l'échelle internationale". De son côté, Ghelamco annonce pouvoir utiliser la connaissance d'Ingels pour réagir à la tendance du nouveau mode de travail - au moyen de l'ICT -, afin de rendre ainsi ses bâtiments encore plus attractifs.