Getronics desservira la Commission vie privée belge 4 années de plus

Ces quatre prochaines années, Getronics prendra encore en charge la 'managed cloud solution' de la Commission vie privée belge, en ce compris les réseaux de données fixe et sans fil. La gestion et le contrôle de l'ensemble de l'infrastructure ICT sont aussi prévus dans le contrat. Il s'agit là du prolongement du contrat existant, où un 'disaster recovery as a service' pour applications critiques a été ajouté aux services 'platform as a service' existants déjà.

Au niveau de la sécurité, la Commission vie privée a opté pour l''identity service engine' de Cisco, capable de fixer les règles d'accès sur base de l'utilisateur, de l'appareil et de l'application. Pour le 'Wide Area Network' (WAN), un plan de reprise après sinistre est prévu au cas où le centre de données primaire refuserait tout service. La combinaison sécurité et utilisation accessible, ainsi que les solutions innovantes proposées expliquent le choix de Getronics, selon An Machtens de la Commission vie privée dans un communiqué de presse.