Gawdat renonce à Google X au profit de son mouvement de bienfaisance

Le mouvement en ligne de Gawdat milite dans le but de rendre des gens heureux et de donner ainsi une forme positive à l'intelligence artificielle. Gawdat prévoit en effet que l'intelligence des machines dépassera l'intelligence humaine en 2029. Les machines se baseront alors sur des valeurs humaines, exactement comme un enfant de 18 mois qui apprend de l'environnement dans lequel il se trouve. Selon Gawdat, c'est à l'humanité de choisir ce qu'elle entend enseigner aux machines: convoitise, égoïsme et angoisse, ou amour, compassion et confiance.

On ne sait pas très bien comment il va s'y prendre pour rendre heureuses un millier de personnes. Au cours de ses activités chez Google, Mo Gawdat s'est attelé à rechercher le bonheur. Il est aussi l'auteur de 'La logique du bonheur', un bestseller international.

Le nom du successeur de Gawdat au poste de CBO de Google X n'est pas encore connu.