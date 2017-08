Gartner: 'Une demande accrue en tests et en services de sécurité'

Dans le segment de protection des infrastructures, on consacre nettement plus d'argent aux tests de sécurité, afin d'éviter les fuites de données, et en raison de la croissance de DevOps. Il en résulte un besoin accru d'Interactive Application Security Testing (IAST).

Les services de sécurité croissent également rapidement, surtout l'externalisation IT (ITO), la consultance et les services d'implémentation. Il existe par contre un besoin moindre de 'Hardware Support Security Services' suite à l'introduction des 'virtual appliances', du nuage public et des applications de sécurité 'Software as a Service (SaaS).

L'arrivée prochaine de la législation EU General Data Protection Regulation (GDPR) entraîne pour sa part une demande plus grande d'éléments tels la Data Loss Prevention' (DLP).

