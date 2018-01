Gartner: 'Les dépenses IT atteindront 3,7 billions de dollars en 2018'

Les investissements devraient être supérieurs dans la technologie de la chaîne de blocs, dans l'internet des choses et dans l'intelligence artificielle notamment. Mais Gartner s'attend également à des investissements en hausse dans les logiciels et le matériel professionnels. Quant aux ventes de PC, elles devraient rester plus ou moins stables cette année.

Gartner affirme encore que des incertitudes planent sur les prévisions pour 2018, notamment le brexit, les fluctuations monétaires et les évolutions politiques. (ANP)