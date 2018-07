Gartner : le marché des ordinateurs à la traîne en raison d'une hausse des prix

La croissance du marché des ordinateurs et tablettes est estimée à 1,2 % pour 2018 alors que le marché des téléphones mobiles, qui est en pleine accélération cette année, devrait afficher une hausse de 1,4 %.

Augmentation des prix de la DRAM

"La DRAM va tirer le marché des ordinateurs vers le bas pendant toute l'année 2018, et ce, en raison de la pénurie de plaques de semi-conducteur. En conséquence, les fournisseurs d'ordinateurs vont continuer à augmenter leurs prix en 2018", explique Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. "Les écrans plus grands et l'augmentation du nombre de cartes graphiques engendrent également une augmentation des prix du matériel."

Selon Gartner, bien que le marché des ordinateurs soit sensible aux prix, la demande d'ordinateurs de qualité tels que les appareils haut de gamme ultramobiles, considérés comme ayant plus de valeur, semble augmenter dans le chef des entreprises. L'organisation Gartner estime la croissance des appareils haut de gamme ultramobiles à 12 % pour 2018.

Cependant, les ordinateurs de bureau et portables traditionnels poursuivent leur déclin, réduisant ainsi le marché total (ordinateurs de bureau, portables et ultramobiles) de 262 millions à 260 millions d'appareils. Pour 2019, Gartner table sur une nouvelle hausse à 263 millions, exclusivement imputable aux ultramobiles.

Le prochain événement majeur sur le marché des ordinateurs résidera dans la fin du support de Windows 7 en janvier 2020. "Il est de plus en plus important pour les entreprises de migrer rapidement vers Windows 10, et quoi qu'il en soit d'ici la fin 2019", ajoute Ranjit Atwal.

