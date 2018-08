Gartner: 'Amazon domine le marché IaaS'

Voilà ce qui ressort des chiffres publiés par le cabinet d'études de marché Gartner. "Les quatre principaux fournisseurs proposent une vaste gamme IaaS et ont enregistré une saine croissance au fur et mesure que l'IaaS a été accueillie à bras ouverts par les organisations les plus variées, et que la disponibilité du nuage s'est étendue à de nouveaux pays et régions", explique Sig Nag, directeur des recherches chez Gartner.

"Les investissements IT orientés 'cloud' représentent entre-temps 20 pour cent du budget IT total des organisations utilisant le nuage. Beaucoup de ces organisations ont recours au nuage en support des environnements de production et des systèmes critiques."

Consolidation

Le marché IaaS se consolide toujours davantage autour des entreprises qui le dominent. Les quatre principaux acteurs - Amazon, Microsoft, Alibaba et Google - sont tous des fournisseurs IaaS 'hyperscale' et détiennent conjointement 73 pour cent du marché. Si l'on considère la combinaison IaaS et Infrastructure Utility Services (IUS), on en est à 47 pour cent.

Amazon est le numéro un incontesté du marché IaaS mondial avec un chiffre d'affaires évalué à 12,2 milliards de dollars en 2017, en hausse de 25 pour cent par rapport à 2016. Selon Gartner, Amazon est en outre le fournisseur le plus mature, caractérisé par les meilleurs antécédents et l'écosystème de partenaires le plus utilisable.

En 2017, la croissance a été assurée non seulement par les clients qui ont migré des centres de données traditionnels vers les environnements IaaS, mais aussi par ceux qui ont implémenté des projets business numériques de transformation. Selon Gartner, cela se reflète dans le vaste nombre de use cases pour IaaS.

Un doublement pour Microsoft

Microsoft est le deuxième plus important acteur sur le marché IaaS et a enregistré une croissance de pas moins de 98 pour cent de son chiffre d'affaires à plus de 3,1 milliards de dollars en 2017. L'entreprise fournit IaaS via Microsoft Azur composé d'un ensemble de services d'infrastructure et de plate-forme.

Alibaba se classe à la troisième place et a réalisé une croissance de 63 pour cent de son chiffre d'affaires. Selon Gartner, cela se reflète dans de fructueux investissements de l'entreprise dans la recherche et le développement (R&D). Gartner signale aussi qu'Alibaba possède la puissance financière nécessaire pour poursuivre cette tendance et investir dans une extension à l'échelle mondiale, ce qui permettrait à l'entreprise de croître à terme dans certaines régions jusqu'à devenir une alternative aux 'hyperscale cloud providers' internationaux.

En collaboration avec Dutch IT-Channel