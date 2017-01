Fuite de la première photo et des spécifications du Samsung Galaxy S8

Le nouvel appareil sera dépourvu des touches de navigation bien connues durant ces sept dernières années. Même le bouton home brillera par son absence. Il en résulte que l'écran sera nettement plus grand que celui de ses prédécesseurs, voire plus grand que celui des modèles de la série Note qualifiés souvent de 'phablets'.

Selon Evan Blass de Venture Beat, qui est à l'origine de ces informations, deux versions de l'appareil seront lancées sur le marché: une de 5,8 pouces et l'autre de 6,2 pouces. Toutes deux seront équipées de ce qu'on appelle un 'edge-display'.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH -- Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Spécifications

En façade, on trouvera un appareil photo de 8 méga-pixels et à l'arrière un autre de 12 méga-pixels. Les deux modèles intégreront un processeur Qualcomm Snapdragon 835 ou Samsung Exynos. Le S8 serait ainsi 11 pour cent plus rapide que son prédécesseur et 20 pour cent plus économe en énergie. Il disposera d'une mémoire de travail de 4 Go et d'une capacité de stockage de 64 Go, extensible jusqu'à 265 Go au moyen d'une microcarte SD.

Le plus petit des deux appareils coûterait 799 euros en Europe, et le plus grand 899 euros.