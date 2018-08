Fortnite sera l'un des premiers jeux à contourner le Google Play Store

Les auteurs de Fortnite, ce jeu de tir 'battle royale' particulièrement populaire, vont laisser Google de côté pour la version Android. Epic Games rendra l'appli disponible via son propre site web et donc pas via le Google Play Store. Il est rare que des applis (légitimes) tentent de contourner le Google Play Store, et Epic qualifie cette opération d'action dénonçant la marge que Google prélève sur les applis.

Quiconque met une appli dans le Play Store, doit en effet lui rétrocéder trente pour cent de ses revenus. Pour les applis plus modestes, ce contournement s'avère malaisé, parce que le Play Store est la solution la plus facile pour les utilisateurs d'Android de les trouver. Mais l'appli Fortnite est, elle, suffisamment grande et connue - le jeu possèderait 125 millions d'adeptes -, pour atteindre directement ses utilisateurs.

Le CEO d'Epic, Tim Sweeney, explique au magazine de jeux GamesBeat pourquoi son jeu ne suivra pas la filière habituelle. "Il y a deux raisons à cela. Primo, nous voulons établir une relation directe avec nos clients. Sur les plates-formes ouvertes telles le PC et Android, nous pouvons rapatrier aussi directement leurs logiciels." Secundo, il y a le problème financier, selon lui: "Google applique en général un ratio 30-70. Or sur ces 70 pour cent restants, le développeur doit payer les coûts du développement du jeu, l'exploitation, le marketing, la publicité et tout le reste. Pour la plupart des développeurs, ces frais engloutissent la majorité de leurs revenus. Nous voulons donc rendre notre software disponible d'une manière aussi efficiente que possible pour nos utilisateurs. Et cela passe par une livraison sans intermédiaire, ce qui leur permettra de payer avec Mastercard, Visa, Paypal et d'autres options et de ne pas transiter par un magasin qui met trente pour cent des rentrées dans sa poche."

Fortnite est un jeu de brefs combats de masse, qui rapporte des centaines de millions de dollars par mois avec un modèle commercial 'free to play'. Il est entièrement gratuit, mais ses utilisateurs peuvent aussi acheter ce qu'on appelle des 'in-game credits' et les échanger contre des tenues pour leur personnage, ou contre des 'battle passes' pour des niveaux et défis supplémentaires. Il n'est donc pas étonnant que le jeu recherche des manières alternatives d'atteindre ses utilisateurs.

Une arène entourée d'un mur

Fortnite tourne sur tout un éventail de plates-formes, dont le PC et diverses consoles. En avril, le jeu était lancé sur iOS via l'App Store. Contrairement à Apple, qui conserve le contrôle complet sur tout ce qui tourne sur iOS, Google permet de rapatrier des jeux d'autres sites. Le Play Store passe cependant pour être un environnement (assez) sûr. Il y a donc la crainte que la plupart des utilisateurs ne soient pas enclins à en sortir et que cette décision prises par Epic ouvre la porte à du malware propagé via de fausses versions de Fortnite. Si l'on poursuit le raisonnement, pour télécharger le jeu, il faudra dénicher le site ad hoc et pour télécharger le jeu, il conviendra d'adapter les paramètres de sécurité par défaut. Ces derniers n'autorisent en effet pas les téléchargements d'acteurs tiers.

Chez Epic, on déclare qu'il n'en ira pas ainsi. La plupart des appareils récents permettent aux utilisateurs d'indiquer de quels sites web, ils peuvent effectuer des téléchargements, selon le CEO Sweeney. Et de faire observer que sur PC, on peut arriver à ce que des joueurs utilisent divers services, sans qu'ils rapatrient forcément des maliciels. Il cite notamment Steam, Battle.net et la plate-forme League of Legends comme exemples de sites qui diffusent des jeux de manière sûre.