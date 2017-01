Forte régression du cours du bitcoin

La raison est on ne peut plus évidente: les commerçants ont vendu la monnaie en masse, afin de pouvoir profiter du gain qu'elle a connu ces derniers jours. Au début de la journée d'hier, un bitcoin valait 1.161 dollars (1.096 euros) et en soirée seulement 957 dollars (903 euros). Et le cours de la monnaie était même à un moment donné à 889 dollars (839 euros).

En août, le cours du bitcoin était inférieur à 500 dollars, alors qu'il y a deux ans environ, les gens devaient verser moins de 200 dollars pour un bitcoin.

La popularité du bitcoin est due à l'incertitude de l'économie internationale. En outre, il y a une forte demande en Chine, où les investisseurs considèrent les monnaies virtuelles comme une intéressante alternative au yuan, qui est sous pression. Dans des pays comme l'Inde et le Venezuela, des gens placent également leurs économies dans le bitcoin, parce qu'ils ont davantage confiance dans cette monnaie que dans la leur. Tout cela fait que le cours du bitcoin oscille d'un extrême à l'autre.

