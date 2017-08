Forte hausse de l'utilisation d'Internet à l'étranger

À la suite de nouvelles règles européennes, les utilisateurs ne doivent presque plus tenir compte de frais supplémentaires pour le roaming à l'étranger et peuvent ainsi s'en donner à coeur joie sur Facebook et WhatsApp. Une partie du flux international de données passe par Amsterdam. Cet été, le trafic est certainement 2,5 fois plus dense que l'été passé à la même époque.

Les règles en matière de roaming ont été supprimées le 15 juin, comme le souhaitaient depuis longtemps déjà diverses organisations européennes de consommateurs.